Moeten wij meer besteden aan Schnapps und Frauen?

Het is ruim tien jaar geleden dat premier Balkenende riep: 'De VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek!' Het grote voorbeeld, of de nieuwe Jan Pieterszoon Coen, was, aldus de premier, John de Mol.



De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) stond in zijn ogen voor handelsgeest, daadkracht en durf, hoewel Jan Marijnissen (toen nog SP-baas) opmerkte dat VOC ook stond voor 'rooftochten en kolonisatie'. Tien jaar later is Balkenende commissaris geworden bij ING, voortgekomen uit de Nederlandse handelsmaatschappij die weer voortkwam uit de VOC.