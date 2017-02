Moet Nederland zich schamen voor landbouwsucces?

Tulpenbroeiers in Spanje en Scandinavië die een graantje probeerden mee te pikken van de lucratievetulpenhandel, hebben het loodje moeten leggen vanwege de genadeloze Nederlandse efficiency.



Dat geldt niet alleen voor tulpen. In 1950 leverde de komkommerteelt in Nederland tien kilogram per vierkante meter op. In 2015 was de opbrengst achtmaal zo hoog. In 1950 werd van een hectare zes ton appels geplukt. In 2015 was een hectare appelbomen goed voor 44 ton appels.