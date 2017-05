Moest het Het Dictee dood omdat het leidt tot uitsluiting?

Wilt u de totale diversiteit? Roep mij dan na: dood aan de blanke suprematie van het Dictee!

Tot zover de ironie.



Het is natuurlijk een godvergeten schande om zo'n kneuterig programmaatje voor de roomblanke lettervreter die ontbijt met Karl Ove Knausgård en Arvo Pärt, zonder enige ruggespraak met Philip de Hakkelaar bij het vullis te zetten.



Ik weet zeker dat een Marcel van Dam-achtige tijdens een vergadering brulde: '70 procent van onze programma's moet gericht zijn op Afro-Nederlanders en poldermoslims. Wilt u de totale diversiteit? Roep mij dan na: dood aan de blanke suprematie van het Dictee!' Waar komt die obsessie toch vandaan? Er is geen Afro-Hollander of poldermoslim die naar de NPO kijkt. Zelfs niet naar een tiendelige documentaire over couscous en roti.



Over white power gesproken: bekijk eens groepsfoto's van de redacties van Pauw, DWDD of de NPO-Kulturkammer. Een braai van de Afrikaner Weerstandsbeweging in Transvaal is diverser.