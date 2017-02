Moddergooiers wens ik vele behandelingen in moslimlanden toe

Het is alweer een tijdje geleden dat ik mijn ouders opzocht. Mijn vader lag op de bank uit te rusten van een lang, bewogen leven. Mijn moeder vroeg hem of hij nog wist wie ik was.



Hij richtte zijn schitterende, groene ogen op mij, groef diep in zijn zwaar gehavende brein en straalde als een kind omdat hij dacht dat hij het dit keer wel goed had. 'Deze man is mijn neef', riep hij trots uit. Dat was de dag dat ik vaderloos werd zonder dat de ambtenaren het hoefden te registreren.



Vader weet niet meer wie ik ben, maar toch durf ik niet te roken bij hem.