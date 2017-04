Minder inkomens- en vermogensongelijkheid, willen we dat?

Hoe zit het met de inkomensongelijkheid in Nederland, vraagt Maarten Schinkel zich zaterdag af in NRC. De Gini-coëfficiënt, die de ongelijkheid meet, is al enige tijd stabiel in Nederland en Nederland zit in de 'egalitaire groep' van Scandinavische landen.



De perceptie van de burger is anders. Dat kan, volgens Schinkel, komen doordat vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid door elkaar lopen, maar het kan er ook mee te maken hebben dat de instrumenten om inkomensongelijkheid mee te meten slecht werken. Vraag blijft: hoe kan er minder inkomens- en vermogensongelijkheid komen, en willen we dat?