Mij zou het radeloos maken, om zo veel geld te verdienen

Jaloezie is een lelijk ding. Het is een kinderachtige eigenschap, van benepen lieden die een ander het licht in de ogen niet gunnen. Vooral als het om geld gaat is jaloezie beschamend. Dat je jaloers bent als iemand er met je liefste vandoor gaat, oké. Maar types die zich eeuwig tekortgedaan voelen en 'roofridders!' brullen als een ander meer verdient of krijgt dan zij, zijn ronduit sneu.



Jaloezie, daar kun je je best overheen zetten. Zo ben ik opgevoed, in een brave mengeling van christelijke en sociale waarden. Nette mensen zeggen het nog steeds: jaloezie is kleinzielig.