Met Trump reken je niet af als je hem niet begrijpt

Het was van belang dat Streep erop wees dat de intimidaties van Trump bij ieder van ons vooroordelen activeert. Er staat ons een tijd van gewelddadigheid te wachten. Ze zei nog iets belangrijks, namelijk dat we 'een beginselvaste pers nodig hebben die de macht controleert'. Als Trump zichzelf beschouwt als de stem van Amerika, dan is elke tegenstem nodig, luid, duidelijk en volhardend.



Maar zullen de woorden van Streep enig effect hebben op de tientallen miljoenen aanhangers van Trump of zullen ze de woede tegen de elites in Hollywood en andere links-dogmatische centra alleen maar vergroten?



Meghan McCain, een conservatieve commentator en dochter van senator John McCain, tweette: 'Deze speech van Meryl Streep is waarom Trump heeft gewonnen. En als mensen in Hollywood niet doorkrijgen hoe of wat - dan zullen jullie hem herkozen krijgen.' Daar zit wat in. Trump verloor in totaal met 2,8 miljoen stemmen. Maar buiten New York en Californië won hij met 3 miljoen. Dat is Amerika in een notendop.