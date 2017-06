Met hervormingen schiet Polen zichzelf in de voet

Inmiddels kunnen we vaststellen dat sommige van deze landen fysiek en financieel wel in de EU zijn geland, maar qua politieke cultuur nog niet. De EU is een rechtsgemeenschap en een unie van democratische staten. De wijze waarop de huidige Poolse regering bezig is de rechterlijke macht onder politiek beheer te plaatsen is zorgelijk, net zoals de pogingen van de Hongaarse premier om de vrije pers te knevelen en een 'te liberale' universiteit te sluiten.



Dat de nieuwe EU-leden erg hechten aan hun autonomie, hun soevereiniteit, en hun relatief kort geleden herwonnen vrijheid, is heel begrijpelijk. In die zin is het enigszins paradoxaal dat ze hun vrijheid beklonken door in een deels supranationale Unie op te gaan. Niettemin is dit wat ze gelukkig deden - en dat schept verwachtingen van de andere lidstaten en verplichtingen aan je burgers.