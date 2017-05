Met de praatpaal verliezen snelwegen hun nooduitgang

Omdat de praatpaal vanaf juli helemaal verdwijnt van de Nederlandse snelwegen, wilde ik hem uitwuiven met zijn ontwerper Chrétien Gerrits, tevens mijn voormalige benedenbuurman.



We woonden op oude etages in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Terwijl ik me als beginnend verslaggever vastklampte aan het nu, dacht hij als beginnend ingenieur na over de toekomst. Soms vertelde hij daarover. Dat de oude binnensteden later ontoegankelijk voor auto's zouden worden bijvoorbeeld - dit leek mij schromelijk overdreven, maar hij ontwierp alvast een openbaarvervoerplanner, die nog steeds in sommige steden wordt gebruikt. Of dat er hogere trekkerstentjes moesten komen, omdat de babyboomers binnenkort niet meer konden bukken.