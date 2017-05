Met Buma en de ChristenUnie gaat het net zo hard knetteren aan die tafel

'Goedenavond, daar zijn we weer. Bij ons aan tafel zit Bart. Bart is hier om ons bij te praten over de geklapte formatiepoging. Bart, heb jij dit zien aankomen?'



'Niet in die mate. Dat is wel vaker zo met een crisis, die zie je zelden aankomen, haha. Wel hadden we laatst nog een interview met een voormalige VVD-prominent die in 1983 iets hoogs in de partij is geweest en die zag het totaal niet zitten met GroenLinks, dus in die zin kun je zeggen dat het was voorspeld.'



'Twitteraars zagen het ook niet aankomen.