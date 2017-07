Met aanvaarding homohuwelijk is homo-ouderschap Duitsland nog niet geregeld

De onmogelijkheid voor homoseksuele stellen gezamenlijk kinderen te adopteren is na de inwerkingtreding van de nieuwe wet verleden tijd in Duitsland

Het was een heugelijke gebeurtenis toen de Duitse Bondsdag op 30 juni instemde met de wetswijziging over het homohuwelijk. De stemming werd mogelijk nadat bondskanselier Merkel vier dagen ervoor in een interview had gezegd dat het oordeel over de wetswijziging een 'gewetensbeslissing' was die iedere parlementariër individueel moest nemen. Met andere woorden, parlementsleden zouden niet gebonden zijn aan de fractiediscipline en evenmin aan het coalitieakkoord, waarin werd bepaald dat de wetswijziging tijdens de lopende kabinetsperiode niet tot stemming wordt gebracht.



Coalitiepartner SPD, die de wetswijziging vier jaar geleden knarsetandend op ijs had gelegd, greep haar kans en eind juni stemde een ruime meerderheid van de parlementsleden voor de nieuwe wet. De Duitse bondskanselier staat niet bekend om ondoordachte opmerkingen in de pers en dus is het aannemelijk dat Merkel welbewust op de totstandkoming van de wet heeft aangestuurd. Vlak voor het einde van deze kabinetsperiode, in de hoop dat de voor haar lastige onderwerpen rondom het homohuwelijk tijdens en na de verkiezingen eind september geen rol meer zouden spelen.



Met name het thema ouderschap was de afgelopen tijd nogal een heet hangijzer geweest. Adoptie door beide partners is namelijk alleen mogelijk indien de partners getrouwd zijn, en de onmogelijkheid voor homoseksuele stellen gezamenlijk kinderen te adopteren is na de inwerkingtreding van de nieuwe wet verleden tijd.