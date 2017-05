Merkel toont leiderschap met zoektocht naar Europese antwoorden

Merkels uitspraken zijn opmerkelijk direct voor een Europese leider

Want voor de Europeanen was en is er (nog) geen alternatief voor Amerikaans leiderschap. En voor de Amerikanen waren en zijn er geen alternatieve bondgenoten - landen met wie je waarden deelt én gezamenlijk kunt optreden.



Merkels uitspraken zijn opmerkelijk direct voor een Europese leider, maar ze slaan meer op president Trump dan op de band met Amerika. De bondskanselier is overtuigd Atlanticus én Europeaan. Ze is een realist die beseft dat alleen Poetin profiteert van een breuk met Amerika. En ze is een idealist die gelooft in de waarden die het Westen binden.



Haar zoektocht naar Europese antwoorden op de nieuwe wereld is nieuw noch controversieel. Dit probeert de EU al een kwart eeuw. Als nu Trump de aanleiding is, des te beter, ook voor de Amerikanen zelf. Berlijn en Parijs zullen spoedig nieuwe Europese plannen aankondigen. Den Haag houdt zich muisstil: onze politici zijn bang geworden voor dit debat en willen 'Europa' alleen nog als fait accompli verkopen.