Mensheid moet de afschuw voorbij en zich verdiepen in de daders

Begrijpen is niet per se hetzelfde als nuanceren

Dat is geen goed voorbeeld. Ik kan mevrouw Drayer vertellen dat daar hele zeeën historici al sinds jaar en dag mee bezig zijn. Niet per se om, zoals zij oppert, 'je had moeten proberen om de oorzaak te vinden ten einde een oplossing te vinden', maar omdat het de morele plicht is van een historicus.



Als historicus ben je verplicht je in het onbegrijpelijke en onmenselijke te dompelen om er een inzicht in te verwerven.



Het is niet altijd leuk en zeker niet altijd dankbaar, maar zoals de Amerikaanse historicus Timothy Snyder ooit beschreef leren wij als mensheid meer van het verdiepen in de beweegredenen van de daders dan van bij het in afschuw achterblijven in onwetendheid en onmacht.



Begrijpen is niet per se hetzelfde als nuanceren.



Daniël Korving, Leiden