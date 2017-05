Mensenhandel drijft op het humane uitgangspunt van de huidige asielwet

Columns Eppink

Derk Jan Eppink. © Sanne De Wilde Zelfs Trump geeft toe dat er wel 'iets' met het klimaat de hand is

Het is natuurlijk aan de Volkskrant-redactie om een columnist als Derk Jan Eppink een podium te bieden voor de gedachten die je bij Breitbart of het London Policy Center (heeft niks met de kosmopolitische hoofdstad te maken maar is vernoemd naar de alt-right-baas Herbert London) onverhulder - dus eerlijker - kunt aantreffen, maar hem te zien verkondigen dat 'de klimaatkerk' niets anders is dan een kartel waarvan de partners klimaatverandering gebruiken 'vanuit welgemeend eigenbelang: profiel, macht, missie, geld', gaat me te gemakkelijk.



Zelfs Trump geeft toe dat er wel 'iets' met het klimaat de hand is. Allemaal Obamahaat, zij het een beetje over de datum. Een schimpscheut naar de 'Never Trump New York Times', die feiten en meningen niet zou scheiden, maakt de column 'Vloek in de klimaatkerk' (O&D, 10 mei (+)) helemaal potsierlijk.