Meldplicht voor dure nieuwe technieken in de zorg lost niks op

Wat een indruk maakte die enorme installatie in die enorme hal! De patiënten werden in een metalen kooi gefixeerd en opgehesen, zo nodig ondersteboven, om maar vanuit de juiste hoek de protonen op de tumor te kunnen schieten. Eigenlijk een onmenselijke behandeling, maar het laatste redmiddel om het oog van de patiënt te kunnen behouden. Een behandeling die vanwege de beperkte capaciteit alleen voor een zeer selecte groep patiënten weggelegd was.



Nu in 2017, 25 jaar later, is het bijna zo ver: de opening van drie protonenbehandelcentra in Nederland, met een behandelcapaciteit voor 1.800 patiënten per jaar. De technologie is verder ontwikkeld en nu is de boven beschreven positioneringsmethode gelukkig niet meer nodig.



Al jaren is er uitgebreide discussie gevoerd over de meerwaarde van deze enorm dure technologie. Dat deze bestralingstechniek superieur is qua nauwkeurigheid weten we in theorie, maar zijn er inderdaad ook betere uitkomsten voor de patiënt, voor welke soort behandelingen dan en weegt dit op tegen de extra kosten?

Al jaren is er uitgebreide discussie gevoerd over de meerwaarde van deze enorm dure technologie