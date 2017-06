Meisjes van veertien wekken mededogen

Op zonnige dagen lijkt het nieuws trager te stromen. Zo is op de late zondagmiddag nog niet iedere bezoeker van de ijssalon in de Haarlemse binnenstad ervan op de hoogte dat bijna een etmaal eerder terroristen hebben toegeslagen in Londen. Geroutineerd schudden klanten hun hoofd, om meteen over te gaan tot de orde van de dag - die in dit geval bestaat uit de behendige consumptie van gestapelde ijsbollen. Ze onderbreken hun gelik even als een metgezel, turend op het schermpje van haar iPhone, vertelt over twee gedode meisjes van veertien. Meisjes van veertien: zij, en hun ouders, wekken om een of andere reden meer mededogen dan slachtoffers van een machete-aanval in Londen. De weersvooruitzichten zijn ook niet best: het gaat stormen en regenen. Gelukkig pas aan het begin van de nieuwe werkweek.