Meet wat wel en niet werkt van het integratiebeleid

Is dat erg? Voorop staat dat asielzoekers die worden toegelaten op de vlucht zijn voor geweld. Zij zijn hier niet in de eerste plaats om een bijdrage te leveren aan de economie. Toch is het voor de samenleving en voor de betrokkenen van groot belang dat dat werk er komt: het is de snelste manier om de samenleving te verkennen, mensen te ontmoeten, de taal te leren en hier vaste grond onder de voeten te krijgen. De ruim 80 duizend mensen die in 2015 en 2016 in Nederland arriveerden staan voor een grote uitdaging. De overheid ook, want als dit mislukt dreigt een sociale catastrofe. Hoe sneller er werk is, hoe beter.