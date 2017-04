Meer Thierry Baudet aan de UvA en meer Ann Coulter in Berkeley

Er waren zogenaamd 'prominent Muslim women' die haar 'haatzaaien' en 'onverdraagzaamheid' verweten. Het zou de dames duidelijk gemaakt moeten worden dat het hen volstrekt vrijstaat de boeken van Hirsi Ali niet te kopen of haar lezingen niet te bezoeken, maar niet dit voor anderen onmogelijk te maken.



Ook de studenten in Berkeley zou dat duidelijk moeten worden gemaakt. De universiteitsbestuurders hadden moeten wijzen op de grote reputatie van de stad San Francisco en op de Free Speech Movement.



Ik verblijf in de maanden april en mei aan University of California Hastings College of the Law en vorige week was ik nog op de campus van Berkeley in het Free Speech Café, waarop de universiteit zich laat voorstaan. Hier, in San Francisco (een half uurtje van Berkeley met de trein), presenteerde Allen Ginsberg in 1955 zijn gedicht Howl waaruit zijn homoseksualiteit bleek, een heftige zaak in de preutse jaren vijftig.

Je kan protesterende studenten uitleggen dat 'diversiteit' in eerste instantie betekent dat zij kunnen dulden dat iemand anders een andere mening heeft