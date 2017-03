Meer ruimte voor zinnige, zuinige én zorgzame zorg

Er is steeds minder ruimte voor alles wat niet meetbaar of in euro's uit te drukken is. Juist omdat het merkbare niet altijd te vatten is in meetbare indicatoren of protocollen, dreigt het verloren te gaan. Einstein zei het al: niet alles van waarde is meetbaar. Wij vragen ruimte voor medemenselijkheid in de politiek, in lokaal beleid, in de opleiding en vooral in de spreekkamer.



Remke van Staveren, psychiater, initiatiefnemer HART voor de GGZ.

Kiki Lombarts, AMC/UvA hoogleraar professional performance.