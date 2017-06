Meer geld, maar korting op respect voor basisschoolleraren

Sander Dekker, demissionair staatssecretaris van Onderwijs, vult aan. 'Het kabinet probeert al vier jaar om te bezuinigen op respect voor docenten, ik ben blij dat het nu eindelijk gelukt is. Nu we het gebrek aan respect kunnen compenseren met een beetje geld, kan ik mij eindelijk denigrerend uitlaten over docenten zonder dat iedereen over me heen valt. Ik denk dat we trots mogen zijn op het compromis dat we hebben gesloten.'



Ook veel ouders zijn tevreden. Margot, demissionair moeder van Fenna. 'Ik voelde mij altijd een beetje bezwaard als ik klaagde over de slechte prestaties van mijn kind, omdat ik ook wel weet dat ze in een veel te volle klas zit en ADHD heeft. Maar dankzij dit nieuwe akkoord kan ik weer zorgeloos de lerares overal de schuld van geven, zonder haar een blik waardig te gunnen. Dankjewel, overheid!'

