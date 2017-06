Media over vertrek Van Breukelen: 'Hij heeft keer op keer de plank misgeslagen'

'Af door de zijdeur', kopt de Telegraaf. In zijn analyse schrijft Valentijn Driessen dat Hans van Breukelen gewoon keihard is afgerekend op de fiasco's die hij afgelopen jaar op elkaar heeft gestapeld in Zeist. 'Onder zijn technische leiding heeft hij onder auspiciën van Decossaux (KNVB-directeur, red.) keer op keer de plank misgeslagen.'



Driessen noemt daarbij onder meer de gang van zaken rond de assistent-bondscoaches, het ontslag van bondscoach Danny Blind, de soap rond Henk ten Cate, de bondscoach voor één dag, de aanstelling van Dick Advocaat, of de geruchtmakende BTSW-affaire, waarbij hij het bedrijf van zijn goede kennis en vriend Rini Stoutjesdijk inhuurde voor de KNVB om mentale trainingen te verzorgen'.



'Tevens verloor Van Breukelen zich keer op keer in z'n eigen onnavolgbare interpretaties van (persoonlijke) gesprekken, zoals vele gesprekspartners van de technisch directeur afgelopen jaar tot hun verbijstering ondervonden', schrijft Driessen. Hij concludeert dat Van Breukelen met zijn optreden gedurende dertien maanden 'een spoor van vernieling heeft achter gelaten'.



Het AD opent zijn sportkatern met de kop: 'De Breuk die je wist dat zou komen.' In zijn analyse schrijft Sjoerd Mossou: 'Hans van Breukelen zal als technisch directeur van de KNVB vooral worden herinnerd om alles wat er mis ging. Dat is terecht, want de oud-doelman is domweg ongeschikt voor een functie in de top van het voetbal. Wel moet zijn falen in een context worden geplaatst.'