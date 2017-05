Media in Italië: hoe dubieus is de rol van ngo's op de Middellandse Zee?

'We zitten met driehonderd mensen op een boot', klinkt het via een krakerige telefoonlijn. 'Drie nul nul. Er zijn honderd kinderen, honderd vrouwen. We komen uit Syrië. We hebben haast, het water komt de boot binnen. Kom alstublieft snel. Alstublieft maak haast, alstublieft. Ik ben Mohanad Jammo, een arts. Help ons.'



Iets later: 'Hallo? Heeft u al iemand gestuurd? Wij zijn de driehonderd Syriërs.'



Een marinier antwoordt: 'Jullie zijn in de buurt van Malta.