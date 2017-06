Max Verstappen is het grote talent, al lijkt zijn seizoen onderhand nergens meer op

De politiek, het voetbal, het stelt qua speculatie allemaal niets voor vergeleken met circus Formule 1. Kijk naar de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe en verdwaal totaal in de chaos, in reglementenkennis, in verhalen over de motor van Max. Het is alsof ze in de studio de relativiteitstheorie uitleggen in het Chinees.



De analyses tijdens de onderbreking van de Grand Prix en na afloop; het is cabaret, met als titel: De supportersclub van Max droogt zijn tranen. Max Verstappen is weer uitgevallen, maar ja, eigenlijk is de overwinning voor hem, oordelen de kenners in de Ziggostudio.