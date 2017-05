Martin Sommer: 'Sander Dekker wil ook gewoon een politieke vinger in de pap'

Woensdag was de dag van de persvrijheid. Ook in Nederland zou de toestand zorgelijk zijn, met verwijzing naar de benarde VVD-voorzitter Henry Keizer. Die had twee journalisten van Follow the Money buiten de deur gehouden. Ik was niet zo onder de indruk. Met de uitsluiting zat Keizer vooral zichzelf dwars en zolang dat zo is, valt het met de persbreidel nogal mee. Beter voorbeeld is wat in Groningen gebeurde bij het 'noordelijke' lijsttrekkersdebat kort voor de Kamerverkiezingen.



Dat debat werd gesponsord door de overheid en omdat de Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar daar geen zin in had, mocht Henk Krol van 50Plus niet meedoen.