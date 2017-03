Martin Sommer: Nederland laat zich intimideren door de Turken en hun 'dubbele maat'

Geert Wilders stond woensdag in de regen te protesteren, voor de deur van de Turkse ambassade in Den Haag. Ik stond in het journalistenvak, waar werd geschamperd over het aantal betogers. Dat waren er niet meer dan twintig. Maar er waren ook twintig camera's en daar ging het om. Na een stilte vanwege een lek in zijn beveiliging, heeft Wilders de campagne hervat. Het was alsof hij een cadeau mocht uitpakken van bevriend staatshoofd Erdogan. Hoeveel PVV-zetels zou dit akkefietje opleveren?



Minister Cavusoglu was, of is nog steeds, van plan om naar Rotterdam-Hoogvliet te komen. Hij wilde de Nederlandse Turken in partycentrum De Heerlijkheid aanvuren om 'ja' te stemmen bij het referendum volgende maand. Een tweede minister meldde zich in Hengelo - Nederland is een Turks brandpunt deze dagen. Het moet Erdogan helpen aan zijn nieuwe volmachten. Iets minder fraai gezegd: het ja staat al vast, Turkije wordt een autocratisch bewind en het parlement wordt uitgerangeerd. Zo schreef Turkije-kenner Betsy Udink het in de dinsdagkrant. Geen wonder dat onze eigen politici hiervan knap nerveus werden, op het hoogtepunt van onze eigen campagne.