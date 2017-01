Mark is een enthousiaste man in een bubbeljas

De Betrouwbare Mannetjes steken Rutte hart onder de riem

artikelHet enige wat hij had willen zeggen was dat als sommige mensen niet normaal kunnen doen, ze misschien gewoon weg moeten. Met hun homohaat. En hun vlogjes. En hun vieze etensluchtjes. 'Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land.' Maar goed, sommigen hadden zijn boodschap verkeerd begrepen. En dus voelde hij zich genoodzaakt in deze krant te reageren. Dat zijn brief heel wat had losgemaakt in deze krant en elders, zag-ie zelf ook wel: 'Die brief heeft heel wat losgemaakt - in deze krant en elders. We leven in een waanzinnig mooi land.'