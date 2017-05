Marine Le Pen is door de mand gevallen

Le Pen bleef hangen in haar verongelijkte houding als vertolkster van het chagrijn van de Fransen die zich door Parijs in de steek gelaten voelen. Zij schoot zwaar tekort in dossierkennis en kon volstrekt niet duidelijk te maken hoe zij het kwakkelende Frankrijk buiten de eurozone tot bloei zou kunnen brengen. Ze was evenmin in staat aan te geven hoe ze de verlaging van de pensioenleeftijd naar 60 jaar zou kunnen financieren.



Emmanuel Macron heeft zich volledig op eigen kracht in recordtijd van outsider tot president weten op te werken. Dat is een geweldige prestatie voor iemand die door zijn linkse en rechtse tegenstanders werd weggezet als elitaire bankier. Macron staat pal achter de Europese Unie en de euro, heeft consequent elke concessie aan het Rusland van Poetin afgewezen en durft de confrontatie aan met de behoudende krachten die de Franse economie in een verstikkende greep houden. Zowel voor Frankrijk als voor Europa en de rest van de wereld is Macron de beste keus.