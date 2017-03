Mag een fatsoenlijk mens nog vakantie vieren in Turkije?

In mijn kringen ging je niet op vakantie naar het Spanje van Franco en het Zuid-Afrika van Pieter Botha. Een boycot van Israël lag wat gevoeliger vanwege het reëel existerend socialisme aldaar. Ik heb een en ander in 1980 onderzocht en in de praktijk hield dat socialisme niet veel meer in dan volksdansen en lekker neuken in de kibboets en dat de oploskoffie van staatsmerk Elite smerig slootwater was.



Zonder de steun van onze PvdA, en in het bijzonder minister van Defensie Henk Vredeling, was Israël misschien wel van de kaart geveegd tijdens de Jom Kipoer-oorlog.



Het verbaasde mij dan ook dat uitgerekend de PvdA de stedenband Mokum-Tel Aviv ophief.