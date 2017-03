Mag de vrije pers blijven bestaan?

In een redactioneel commentaar, geschreven door Klaus Brinkbäumer, noemt Der Spiegel wat Poetin, Erdogan, Orbán en Trump gemeen hebben: ze haten de vrije pers. Erdogan heeft circa 150 journalisten laten arresteren en circa 170 mediabedrijven laten sluiten. Een Turks-Duitse journalist van Die Welt, Deniz Yücel, zit in de gevangenis omdat hij journalist is.



In het Rusland van Poetin worden kritische journalisten vermoord, in het Hongarije van Orbán verliezen ze hun baan. Trump heeft onder andere The New York Times uitgeroepen tot 'enemy of the people', overigens nadat hij die krant eerder een 'juweel' had genoemd.