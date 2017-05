Mag de jeugd van tegenwoordig geen plezier hebben?

Brief van de dag: wat is er mis met plezier hebben?

Na het lezen van de ingezonden brief getiteld met de vraag 'zijn huidige jongeren zo verpest dat een gewone vakantie niet meer voldoet?' (U, 27 mei) werd ik er weer eens aan herinnerd hoe moe ik altijd word van volwassenen die beginnen over hoe 'verpest' en 'verwend' de jongeren van nu zijn.



Bij elke zin die ik las, doemde telkens de vraag bij mij op: wat is er mis met plezier willen hebben? En waarom zou je nog met je vrienden een weekend naar Terschelling gaan waar het hoogstwaarschijnlijk koud en regenachtig zal zijn nu vliegtickets en vakanties in het buitenland betaalbaarder zijn geworden en landen zoals Spanje, Portugal en Griekenland vakanties aanbieden die voor jongeren zeer aantrekkelijk zijn en je de tijd van je leven aanbieden. Jongeren zijn niet veeleisender geworden, de opties voor vakanties zijn gewoon beter en leuker geworden.



Na maandenlang stressen en hard werken, keken mijn klasgenoten en ik enorm uit naar een superweek waarbij we even al het leren uit ons hoofd konden zetten, en een jaar na mijn eindexamenreis kijk ik nog steeds vaak terug op de geweldige tijd die ik heb gehad.



Als die tijd deels bestond uit naar de discotheek naast ons hotel gaan in plaats van bierkratten stapelen op een strand in Zeeland, wat is daar dan mis mee?



Reizen wordt nu eenmaal goedkoper, en het aanbod aan jongerenvakanties is nu eenmaal uitbundiger dan in de jaren negentig. Het feit dat jongeren daarvan genieten maakt ze niet verpest, maar maakt ze kinderen van de nieuwe tijd.



Valery Cliteur, Amsterdam