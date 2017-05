Macrons overwinning zorgde voor zucht van verlichting in West-Europese hoofdsteden

We speelden gisteren in Frankrijk de halve finales tegen het 'verkeerde populisme', zo had onze premier een tijd geleden al aangekondigd. Waarbij dient te worden aangetekend dat 'we' een rekbaar begrip is, want 'we' waren niet stemgerechtigd. Ook over de invulling van het begrip 'het verkeerde populisme' valt heel wat af te dingen en de suggestie dat je na gewonnen kwart-, halve en hele finales van ongewenste types af bent is eveneens kwestieus. Het was kortom, een beroerde sportmetafoor, al is het maar omdat we sinds zondag weten dat je ook met de kampioensschaal in zicht nog smartelijk kunt struikelen over je eigen overmoed.