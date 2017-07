Macron is geen populist maar juist een pluralist

Wat is een populist? Over deze vraag zijn inmiddels boekenkasten volgeschreven. Doorgaans is een afkeer van het politieke establishment of de gevestigde orde onderdeel van de definitie. Ook Macron keerde zich van de gevestigde partijen af, maar dat was onvermijdelijk in het Franse politieke systeem.



Sinds decennia wordt in Frankrijk gesproken over de politieke 'alternance'. Daarmee wordt verwezen naar de manier waarop de politieke macht afwisselend door de linkse of de rechtse partijen wordt uitgeoefend. Vanwege de specifieke kenmerken van het Franse kiesstelsel - een districtenstelsel gecombineerd met een dubbele stemronde - is het voor andere partijen erg moeilijk om mee te dingen naar de macht; hooguit wacht hen een rol als bijwagen. Je met een nieuwe beweging afzetten tegen alle gevestigde partijen is de enige manier om een voet tussen de deur te krijgen: dat is niet populistisch, maar onvermijdelijk.