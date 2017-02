Maatschappelijke dienstplicht voor jongeren mag niet én werkt niet

Een maatschappelijke dienstplicht is naïef, betuttelend, onpraktisch en bovendien juridisch verboden

Het klinkt niet wijs om jongeren zonder opleiding en ervaring tegen hun wil in te zetten voor maatschappelijke taken die niet voldoende worden uitgevoerd. Waarom jongeren? Waarom verplicht? Moeten weigeraars de gevangenis in? En zitten de maatschappelijke instellingen op het terrein van de zorg te wachten op deze jongeren?



Buma (CDA) zei in juli 2016: 'De raddraaiers eerst, dan de jongens en dan de meisjes'. Raddraaiers verplicht aan het werk? Dat kan, maar dan in de vorm van een werkstraf als sanctie bij een strafbaar feit. Jongeren nuttig werk in de samenleving laten doen?



Ik denk dat er gretig gebruik gemaakt zou worden van een aanbod van maatschappelijke uitzendbureaus die zinnig werk met een redelijke vergoeding en met professionele begeleiding aanbieden aan jongeren in een tussenfase van hun leven (bijvoorbeeld tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs). Dat vergt een forse investering, maar die kosten zijn niet zichtbaar doorberekend in de CPB-cijfers. Faciliteer en beloon maatschappelijke inzet ruimhartig!