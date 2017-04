Maakt Frankrijk de guillotine gereed voor de rest van Europa?

Frankrijk diende in de Europese geschiedenis al vaker als beslissende politieke barometer. Het is de uitvinder van de guillotine, maar ook van de Europese Unie. En het is in de greep van een crisis van het gezag die het mogelijk maakt dat op 7 mei, bij de tweede ronde van de verkiezingen, geen van de traditionele partijen meedingt naar het presidentschap.



Dat het Franse electoraat op drift is, is een understatement. Oude politieke ankers, die meer dan een halve eeuw dienst deden, zijn verpulverd. President Hollandes populariteitscijfer daalde tot 4 procent. De afkeer van de Franse elite is net zo groot als die van de Europese. Meer dan 60 procent van de Fransen gelooft niet meer in 'Europa' - een statistiek die in Brussel nog te weinig is geïnternaliseerd.