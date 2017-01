Loont tegengesteld beleggen eigenlijk wel?

Wie precies het tegenovergestelde had gedaan, deed het dus juist beter dan de markt (ofwel de index). Als een analist van een bank een hold (vasthouden) voor bijvoorbeeld Heineken had veranderd in een buy (kopen), omdat verwacht werd dat de biermarkt zou groeien, zou dat dus een goed signaal zijn geweest voor een sell (verkopen). En wie toevallig geen Heinekenaandelen in zijn portefeuille had, kon die transactie via shortselling of een putoptie doen.



Het wordt wel contrair (tegengesteld) beleggen genoemd.