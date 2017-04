Loes Reijmer: Wilders vindt in 22-jarige Anne-Fleur Dekker zijn ideale vijand

Het hielp om te denken dat hij vast een slechte dag had gehad

Soms helpt het om een beetje creatief te mijmeren over een belediging. Gewoon, er zelf maar wat context bij te bedenken. 'Voor de keuze gesteld zou ik eerder een rijdende metro frontaal nemen', schreef een anonieme reaguurder laatst over me. En hoewel het ongenoegen waarschijnlijk geheel wederzijds is, stak de onbekende maar gerichte haat toch een klein beetje.



Dus toen hielp het om te denken dat hij vast een slechte dag had gehad. Dat de boerenkool uitverkocht was door 'kale'-schransende yogi's, terwijl hij net zo'n zin had in stamppot. Dat hij thuis een verzameling miniatuurmetro's heeft die hij op een of andere manier wel graag 'frontaal neemt'. Je weet het niet, veel haat is haat om de haat. Maar je knapt er in ieder geval zélf van op.



Geert gun ik hetzelfde, dacht ik deze week naar aanleiding van de kwestie Anne-Fleur Dekker, de 22-jarige activiste die tot deze week gelieerd was aan GroenLinks. In een tweet zou ze hebben opgeroepen om de PVV-politicus te stenigen. 'Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een 'ludieke actie'', is inderdaad bedreigend, helemaal gezien het feit dat Wilders al meer dan twaalf jaar voor zijn leven moet vrezen.



Maar al snel bleek het net iets anders te liggen: de tweet, meer dan een jaar oud, was door de site Liefde voor Holland afgestoft en uit de context gehaald. De activiste had gereageerd op een tweet van een PVV-aanhanger, die bij wijze van 'ludieke actie' vijfhonderd man trachtte op te trommelen om stenen naar een moskee te gooien. 'Fijn type dit', had Dekker er nog bijgezet. Ze wilde, zo zei ze deze week in de talkshow Pauw, er een dubbele moraal mee aantonen.