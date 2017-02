Lijsttrekkers klaar voor EenVandaag-kooigevecht

Een klap op je slaap kan funest zijn voor je politieke carrière. Delf je hier het onderspit, dan kom je daar nooit meer bovenop

'Het EenVandaag-kooigevecht is vaak een gamechanger in de verkiezingsstrijd', legt politiek analist Dominique van der Heyde uit. 'Heel veel kiezers laten hun mening afhangen van dit gevecht. De kiezer houdt van lijsttrekkers die nog in leven zijn. Een klap op je slaap kan funest zijn voor je politieke carrière. Delf je hier het onderspit, dan kom je daar nooit meer bovenop.'



'Daarnaast wil de kiezer ook gewoon strijd zien', vervolgt Van der Heyde. 'Dat je je politieke standpunten over ouderenzorg kunt verdedigen: prima, maar kun je ook een man van middelbare leeftijd in een zijwaartse kruiswurging leggen? En durf je je gelijk te onderbouwen door een politieke tegenstander knock-out te schoppen? Dat zijn de antwoorden waar mensen naar op zoek zijn.'



Toch is niet iedereen blij met het kooigevecht. Volgens critici had de organisatie minstens één vrouwelijke lijsttrekker uit moeten nodigen. Onzin, beweert EenVandaag. 'Wij hebben Marianne Thieme wel degelijk uitgenodigd, maar die heeft afgezegd vanwege de leeuw die ook door de kooi loopt.'