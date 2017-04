Le Pens toedekking van oorlogsmisdaden moet veroordeeld worden

Marine Le Pen, de leider van het rechtspopulistische Front National is afgelopen zondag tijdens het televisieprogramma Grand Jury in opspraak geraakt. In de aanloop van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen staat Le Pen als winnares in de peilingen.



Le Pen ontkende dat Frankrijk verantwoordelijk is voor een razzia tegen de Joden in het Parijse wielerstadion Vélodrome d'Hiver, in juli 1942. De Franse politie arresteerde ruim 13 000 Joden die werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Slechts 811 van hen zouden levend terugkeren. Volgens Le Pen waren alleen 'zij die in die periode aan de macht waren' verantwoordelijk voor deze tragedie.