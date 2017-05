Laten we fairtrade ook echt fairtrade maken

De afgelopen dagen werden arme boeren uit arme landen eens flink in het zonnetje gezet. Het was fairtradeweek en dat werd in tal van supermarkten op bijzondere wijze gevierd. Uit de radio schalden vrolijke reclames: 'Deze week fairtradeproducten extra voordelig in de supermarkt. Zo maak jij het verschil voor boeren en arbeiders!'



Stunten met prijzen om fairtradeproducten aan de man te brengen! Zoekt u een paradox? Zoek niet verder. Het hele idee van fairtrade was toch dat we spullen iets duurder maken en dat we dat beetje meer geld dat we voor onze koffie, banaan of chocoladereep neertellen direct aan de boer geven?