Laten de partijleiders een vrouw premier maken

Kijken we naar de spelregels van de Nederlandse politiek dan kan dat dus nog steeds. Dat geen enkele grotere partij een vrouw als lijsttrekker heeft, hoeft dit feestje niet te bederven. De partijleiders kunnen samen gewoon afspreken dat ze allemaal een stapje opzij doen en vicepremier worden. Dit bespaart veel tijd door niet meer om het hardst te roepen wie de beste premier zou zijn. In die tijd kunnen ze als de wiedeweerga de vele capabele vrouwen in Nederland gaan bellen om hen te overtuigen premier te worden.



Buma staat, zo zegt hij, pal voor de 1000-jarige traditie van vrouwenemanciaptie in Nederland. Klaver wil echte gelijkheid in het kabinet. Pechtold zegt dat hij alles 'voor elkaar krijgt'. Als ze dit menen dan kan het kabinet Rutte II van nu opgevolgd worden door Vrouw I. Of in Ruttes eigen campagnetermen 'er is niets dat we niet kunnen in dit land'.



Niels Spierings is politiek- en gendersocioloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.