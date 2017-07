Brief van de dag: langer leven door koffie? Dacht het niet!

Afgelopen zaterdag werd in een prachtbeschouwing in de Volkskrant onder meer beschreven dat gezond eten niet is op te hangen aan één bepaald voedingsmiddel en dat het voor voeding lastig is om keiharde oorzakelijke verbanden aan te tonen. Drie dagen later kopt de Volkskrant (Ten Eerste, 11 juli) 'koffie drinken vergroot de kans op een lang leven'.



Deze causale conclusie in de kop is misleidend, en natuurlijk niet te rijmen met de beschouwing van zaterdag. Gelukkig is het artikel genuanceerder. Zo worden inderdaad andere, niet-causale, interpretaties gegeven, die vooral ingaan op hoe koffiedrinkers in andere opzichten zoals op het gebied van stofwisseling of andere voedingsgewoontes van niet-koffiedrinkers kunnen verschillen.



Net als met rode wijn zou de verklaring wel eens heel simpel kunnen zijn: opleiding. Mensen met een hogere opleiding drinken vaker wijn, minder suikerhoudende frisdrank, en minder wit brood dan mensen met een minder hoge opleiding. En wellicht dat mensen met een hoge opleiding ook in andere opzichten een gezondere leefstijl hebben. Maar waarom zouden mensen met een hoge opleiding meer koffie drinken? Simpelweg omdat je achter je computer, of tijdens vergaderingen en werkoverleg, alle tijd hebt om sloten koffie te drinken.



Als stratenmaker, bouwvakker, of arbeider in de fabriek kun je dat alleen doen tijdens de pauzes. Vooralsnog is opleiding, soms conceptueel verpakt als sociaal-economische status, één van de belangrijkste variabelen als het gaat om gezondheid en levensverwachting. Opmerkelijk dat juist deze variabele zo weinig wordt genoemd in de berichtgeving over onderzoek naar voeding.



Paul van Lange, hoogleraar pyschologie VU, Amsterdam