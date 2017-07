Laatste column Paul Brill: Hoe de onttakeling van Amerikaans leiderschap het wereldtoneel overhoop haalt

Beide presidenten verknoopten ze het lot van hun land nadrukkelijk met dat van de wereld als geheel

Maar de president die ik in die eerste alinea opvoerde, was niet Bush junior maar Dwight Eisenhower, die op 21 januari 1957 voor de tweede maal werd geïnaugureerd als president van de Verenigde Staten. Waarom deed ik die stap terug in de geschiedenis? Omdat zich, bij alle verschillen tussen de herboren christen Bush en de gelauwerde beroepsmilitair Eisenhower, toch een duidelijke parallel opdrong: allebei verknoopten ze het lot van hun land nadrukkelijk met dat van de wereld als geheel.



Eisenhower sprak vooral over ontwikkeling en verheffing, Bush bracht een ode aan vrijheid en democratie. Maar de grondhouding was dezelfde en klonk trouwens ook door in de inauguratietoespraken van de acht mannen, Republikeinen en Democraten, die in de tussenliggende periode het Witte Huis bewoonden. In verschillende toonaarden betoogden ze allemaal dat de internationale situatie de Amerikanen niet onberoerd kan laten en dat de VS een speciale verantwoordelijkheid dragen voor vrede, veiligheid en vooruitgang in de wereld.