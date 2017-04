Brief van de dag: laat uw kind gewoon gelukkig zijn

'Een deel van de ouders denkt nu nog bij het uitkiezen van de basisschool: als mijn kind het maar leuk heeft komt het wel goed, maar dat is dus niet zo', zegt prof. Theo Wubbels in het artikel over schoolkeuze (Voorpagina, 13 april).



Beste collega-ouders, het kan 'dus' zijn dat uw kind straks naar de havo gaat via het vmbo-t of zijn eindexamen twee keer moet doen omdat u het nu belangrijk vindt dat uw kind naar die school gaat waar ze veel aan sport doen of aan muziek.



Dat u 'dus' kiest voor die school met die prachtige moestuin of die uitstekende kleuterjuffen. Of voor die school op loopafstand, zodat uw kind eerder zelfstandig naar school kan en vriendjes heeft in de straat.



Het kan 'dus' zijn dat u niet alleen de prestaties van de meet- en toetsmomenten het belangrijkste criterium vindt en domweg wil dat uw kind gelukkig is.



S. van den Hurk, Utrecht