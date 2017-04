Laat op symbolische daden daadkrachtig beleid volgen

Niemand, buiten de direct betrokkenen, weet wat zaterdagnacht precies is gebeurd op de Nelson Mandelabrug in Arnhem. Vaststaat dat een homo-echtpaar is belaagd door een aantal jeugdige passanten en dat een van de slachtoffers daarbij vierenhalve voortand is kwijtgeraakt. Vooralsnog is onbekend wie de eerste klap heeft uitgedeeld, of de groep belagers overwegend uit Marokkanen bestond, zoals de slachtoffers hebben verklaard, en of een betonschaar als slagwerktuig is gebruikt.



Dat doet allemaal niets af aan het feit dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen - samengebracht onder de onwelluidende noemer lhbt'ers - aanhoudend, wellicht zelfs steeds vaker, het slachtoffer worden van gewelddadige homofobie.