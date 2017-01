Laat arbeidsparticipanten toch geen post bezorgen

Brief van de dag: Denk eens aan de postbode

In 'Werken voor de bijstand - en voor de gemeente' (Ten Eerste, 25 januari) stelt SP-Kamerlid Karabulut door Participatiewet-projecten wel degelijk sprake is van verdringing van regulier werk. Ik geef graag - inmiddels ex-postbode - een lokaal voorbeeld dat ongetwijfeld voor veel andere plaatsen geldt. In mijn woonplaats wordt een specifiek deel van de post bezorgd door arbeidsparticipanten. Het gaat hier dan om overheidspost, vaak dus juist belangrijke post zoals belastingstukken. Deze post wordt apart gesorteerd op het sorteercentrum van PostNL en dan opgehaald door het bedrijf dat de arbeidsparticipatie organiseert. Dan gaan de arbeidsparticipanten met behoud van uitkering die post bezorgen op een speciale participatie-postfiets. De echte postbodes in dienst van PostNL mogen op hun eigen fietsen de overige post gaan bezorgen, vaak met enorme hoeveelheden reclamefolders erbij. Zij krijgen vaak in grove bewoordingen de schuld als arbeidsparticipanten de belangrijke post in de verkeerde bus hebben gestopt. Het beroep postbode werd al ernstig uitgekleed toen het sorteer- en bezorgproces werden gesplitst. Het wordt er niet leuker op voor vele duizenden mensen. Denk daar eens aan als u een postbode aan het werk ziet.



Pieter Roth, 's-Hertogenbosch