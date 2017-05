Kun je Schiphol de drukte wel verwijten?

Zo'n vijftig jaar geleden heette Schiphol nog 'het nieuwe Schiphol'. Om de nieuwe luchthaven te onderscheiden van de oude, en om er vooral geen misverstand over te laten bestaan dat Schiphol klaar was voor de toekomst.



Hij vormde de bestemming van schoolreisjes en dagjesmensen, die zich op de wandelpieren even deelgenoot mochten voelen van de moderne tijd. Op dat moment ontving Schiphol jaarlijks ruim 3 miljoen passagiers. Geen mens kon destijds vermoeden dat het er vijftig jaar later 63 miljoen zouden zijn. Toch wordt de directie van Schiphol nu verweten dat ze niet heeft voorzien dat het aantal passagiers in één jaar tijd met meer dan 5 miljoen zou stijgen en dat mensen in de voorjaarsvakantie massaal naar Bali zouden vliegen. Om de een of andere reden klinkt het enigszins onbillijk.