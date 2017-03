Korpschef verdient steun voor doorbreken gesloten politiecultuur

Erik Akerboom, korpschef van de nationale politie, gooit zijn volle gewicht in de schaal om de gesloten cultuur bij de politie te doorbreken. Zijn diagnose is even juist als pijnlijk: 'De buitenwereld is enorm veranderd en de politie veranderde niet mee.' (+)



Het pijnlijke zit hem in de herhaaldelijk mislukte pogingen om vrouwen, lhtb'ers en mensen met een migratie-achtergrond bij de politie binnen te halen, vast te houden en te laten doorstromen naar de hoogste regionen. Het siert Akerboom dan ook dat hij het als zijn missie ziet te slagen waar zijn voorgangers niet in staat bleken de vereiste doorbraak in de samenstelling van het personeel te realiseren.