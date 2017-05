Korpschef moet beter luisteren naar agenten op straat

De nieuwe korpschef Erik Akerboom moet vooral zijn agenten op straat serieus gaan nemen

De centralisatie is echter te bruut doorgevoerd. De macht van de lokale korpsen is uitgehold, zonder dat daarvoor veel centrale slagkracht is teruggekomen. Dat de politie slagvaardiger is geworden, is nu vooral te zien bij heterdaadjes of grote achtervolgingen.Dan is de politie heel goed in staat om in korte tijd veel agenten op de been te brengen. Problemen die een structurelere aanpak vergen, komen er bekaaid vanaf.



De nieuwe korpschef Erik Akerboom kondigde onlangs aan dat hij de centralisatie deels wil terugdraaien. Dat is verstandig. Maar hij moet vooral zijn agenten op straat serieus gaan nemen. Een goed functionerende politie-organisatie begint bij de oren en ogen van de agenten. Ze moeten nadrukkelijk aanwezig zijn op straat, maar vervolgens moet er ook goed naar hen worden geluisterd.