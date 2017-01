Koopman Rutte brengt zijn waar aan de man met een bijsmaakje

Wat is dat toch, normaal? Wie bepaalt dat? En waar moet ik heen als ik mij per ongeluk - of expres, nog erger - abnormaal gedraag? Waar moeten al die mensen heen 'die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat'? Weg, in ieder geval.



Nog eentje dan: 'Het is normaal dat je het beste uit je leven probeert te halen.