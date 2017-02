Kleine opkomst Pegida-betoging: 'Zwak en typisch Nederlands'

We hebben een vaste kern die altijd komt van zeg maar dertig man en die nemen dan mensen mee Astrid Bello

Zo werd een nieuwe botsing van beschavingen gesmoord. Dit tot teleurstelling van Pegida-regelaar Astrid Bello, 'restyler van meubels' uit Tiel, die de aanhang op het laatst had opgeroepen huiswaarts te gaan. Ze vertelde me in een vrijwel leeg Moreelsepark hoe dat contact verloopt via de whatsappgroep van Pegida en privéberichtjes op Facebook. 'We hebben een vaste kern die altijd komt van zeg maar dertig man en die nemen dan mensen mee.'



De lol was er wel af toen voorman Wagensveld, die al had aangekondigd dat Pegida niet in het Moreelsepark zou blijven, een uur voor aanvang werd gezien en aangehouden op het voor hem verboden Janskerkhof.



Tegen drie uur begon daar protestorkestje De Tegenwind te spelen. Deden ze al sinds de kruisraketten. Ditty Eimers was 'met dertig jaar' het langst lid. Vroeger was het orkest een soort 'heilig moeten', zei ze, als er maar iets te demonstreren was moest je mee. Dat was er de laatste jaren wel een beetje af.



Hier stond zo'n honderd man, en maar een stuk of tien antifascisten van het type dat immer in het zwart gekleed gaat, grimmig kijkt en terugslaat. Dan de IS ('Van Internationale Socialisten, wij waren eerst!'). En vooral veel zachtaardige mensen die een beetje bij de Janskerk op het plein hoorden, zoals Marieke Sillevis Smitt, predikant voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Zij riep iedereen op vrienden te zoeken bij Wilders-aanhang en Pegida, want dat hoorde ook bij niemand uitsluiten.